Мир 15 марта 2023, 13:29 Политолог Михеев оценил помощь для Украины от Запада

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Политолог Сергей Михеев в разговоре изданием SM.news оценил помощь для Украины, которую ей направялют западные страны. По его словам, только Соединенные Штаты выделили 113 миллиардов долларов.

Михеев считает, что при такой помощи Украина уже должна была бы разгромить Россию. Однако этого не случилось.

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«Только американцы им выделили 113 миллиардов. Весь план Маршалла был около 200-т. Но то на всю Европу и после Второй мировой войны. А тут только Украине 113. <…> Учитывая размер помощи, успехи сомнительные достаточно», — сказал он в разговоре с журналистами.

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Михеев предположил, что деньги делят между собой украинские чиновники.