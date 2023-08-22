Мир 22 августа 2023, 17:34 Политолог Михайлов заявил, что нежелание Байдена отправиться на Гавайи после пожаров снижает доверие населения

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Нежелание американского лидера Джо Байдена посетить Гавайи после разрушительных пожаров лишь снижает доверие населения к нему. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил политолог Евгений Михайлов.

По словам эксперта, американское правительство определенно совершает ошибку. Вместо отдыха Байдену следовало бы посетить разрушенный от пожаров регион.

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«Может быть, есть другие силы внутри самой Америки, которые намеренно показывают определенной части населения всю беспомощность администрации США», — добавил Михайлов.