Мир 09 января 2024, 17:38 Политолог Михайлов заявил, что назначение Атталя на пост премьера Франции не изменит политику в стране

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Назначение премьер-министром Франции молодого Габриэля Атталя никак не отразится на проводимой в стране политике. Об это сайту телеканала «Звезда» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По его мнению, политик полностью соответствует западным стандартам и удовлетворяет руководство США. Кроме того, главным лицом, представляющим Францию, остается президент Макрон.

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«Я думаю, что это будет очередная картинка для французского общества с обещаниями, и не более того. Просто показать, что во Франции пришел такой человек, который близок мировым ценностям, но он не близок французским ценностям историческим», — заявил эксперт.

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