18 сентября 2023, 16:37
Политолог Михайлов: страны, которые ставят препоны для поставок украинского зерна, защищают национальные интересы
Страны, ставящие препоны для поставок украинского зерна, таким образом защищают свои интересы. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Ранее стало известно, что европейские государства, в числе которых Польша, Венгрия и Словакия, вводят запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины.
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«Украинское зерно дешевле. И опять же всем известно, что большинство этого зерна переработано концернами, принадлежащими американским корпорациям», — добавил политолог.
Он отметил, что США через Украину «рушат экономику Европы».
Украина
Польша
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