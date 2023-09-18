Мир 18 сентября 2023, 16:37 Политолог Михайлов: страны, которые ставят препоны для поставок украинского зерна, защищают национальные интересы

Читать 360tv в

Страны, ставящие препоны для поставок украинского зерна, таким образом защищают свои интересы. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Ранее стало известно, что европейские государства, в числе которых Польша, Венгрия и Словакия, вводят запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины.

Реклама

«Украинское зерно дешевле. И опять же всем известно, что большинство этого зерна переработано концернами, принадлежащими американским корпорациям», — добавил политолог.

Он отметил, что США через Украину «рушат экономику Европы».