Мир 19 февраля 2024, 16:04 Политолог Михайлов: ситуация с протестами фермеров неразрешима для ЕС, если не пойти им навстречу

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Протесты фермеров против аграрной политики властей Евросоюза прошли в Польше, Греции, Италии, Испании и Франции. Ситуация с митингами неразрешима для ЕС, если не пойти аграриям навстречу, сообщил политолог Евгений Михайлов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам специалиста, в противном случае бунт продолжится дальше, из-за чего сельскохозяйственное производство может прекратить свое существование. При этом обвинения России в содействии протестующим фермерам в ЕС неуместны.

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«Россию обвиняют всегда. Если что-то в ЕС не так, значит, виновата Россия. Они говорят, что поддерживают Украину, и не помогают своим фермерам. Но фермерам до политики все равно, им нужно кормить свои семьи», — отметил Михайлов.