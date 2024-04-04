04 апреля 2024, 15:48
Политолог Михайлов назвал пиаром предложение президента Польши Дуды поднять расходы на оборону
Президент Польши Анджей Дуда предложил странам НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП. С его стороны это можно считать определенным пиаром как руководителя страны, сообщил политолог Евгений Михайлов в беседе с RT.
По словам специалиста, Польша наиболее привержена интересам США в регионе. Дуда формирует вокруг себя тех лидеров, которые готовы войти в какой-нибудь новый военный блок.
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«То есть Дуда позиционирует Польшу как страну-лидера среди блока НАТО», — отметил Михайлов.
НАТО
Польша
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