Мир 04 апреля 2024, 15:48 Политолог Михайлов назвал пиаром предложение президента Польши Дуды поднять расходы на оборону

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Президент Польши Анджей Дуда предложил странам НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП. С его стороны это можно считать определенным пиаром как руководителя страны, сообщил политолог Евгений Михайлов в беседе с RT.

По словам специалиста, Польша наиболее привержена интересам США в регионе. Дуда формирует вокруг себя тех лидеров, которые готовы войти в какой-нибудь новый военный блок.

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«То есть Дуда позиционирует Польшу как страну-лидера среди блока НАТО», — отметил Михайлов.