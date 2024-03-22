Мир 22 марта 2024, 12:18 Политолог Михайлов назвал нагнетанием обстановки заявление польского генерала о конфликте России с НАТО

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Генерал Польши Веслав Кукула намеренно нагнетает обстановку, пугая население, когда говорит о якобы возможном нападении России на страны НАТО. Об этом RT сообщил политолог Евгений Михайлов.

Он считает, что власти западных стран таким образом оправдывают увеличение налогов среди государств альянса.

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«Ущемление социальных прав граждан и так далее ради достижения той цели, которую сейчас поставили для себя многие страны блока НАТО», — сказал Михайлов.

Ранее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула высказал предположение, что Россия готовится к конфликту с НАТО.