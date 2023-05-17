Мир 17 мая 2023, 16:25 Политолог Михайленко назвал возможное строительство забора на границе Финляндии с Россией декорацией для НАТО

Читать 360tv в

Власти Финляндии готовы выделить около 380 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией. Такие намерения являются декорацией для НАТО, сообщил доктор политических наук, профессор Александр Михайленко в беседе с Pravda.Ru.

По словам политолога, забор необходим финнам для того, чтобы доказать свою приверженность идеям НАТО и усилить антироссийский настрой среди политической элиты.

Реклама

Кроме того, данную ситуацию усугубляет недавнее вхождение Финляндии в Североатлантический альянс, добавил Михайленко.