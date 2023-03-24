Мир 24 марта 2023, 13:52 Политолог Михаил Смолин оценил присоединение Китая к резолюции России о диверсии на «Северных потоках»

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Китай выступил соавтором России в резолюции о подрывах на газопроводах «Северный поток», и это можно назвать дипломатическим прорывом. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

По его мнению, резолюцию в Совбезе ООН вряд ли примут, потому что для этого нужно единогласное голосование. Но, тем не менее, вмешательство Китая может помочь предотвратить последующие диверсии.

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«Китайская сторона прекрасно понимает, что раз американцы или их союзники действуют в таком террористическом ключе, то это может коснуться и китайских объектов. Если не проводить расследования, не пытаться придать ему вес, то американская сторона может совсем расслабиться и почувствовать себя абсолютно свободной в этой сфере», — подчеркнул политолог.

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Он также добавил, что даже после рассмотрения резолюции Россия все равно не сможет участвовать в расследовании. Ее просто не зовут, отдавая предпочтение европейским или западным компаниям. И это отразится на качестве расследования, результатам которого политолог не очень верит.

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