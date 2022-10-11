Политолог Мигранян усомнился в возможности переговоров между Россией и странами Запада | 360°

Мир 11 октября 2022, 04:47 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Мигранян усомнился в возможности переговоров между Россией и странами Запада

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В последнее время турецкие СМИ все чаще начали писать о возможности переговоров между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией. Российские политологи оценили перспективу такой беседы. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что площадкой для встречи может стать Стамбул. Однако политолог, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Андраник Мигранян заявил, что в нынешней ситуации переговоры между странами вряд ли возможны. Он подчеркнул, что на данный момент страны Запада не представляют, на какие темы надо общаться с Россией.

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При этом главный редактор Public Opinion, политолог Борис Межуев рассказал, что сейчас существует шанс замораживания конфликта.

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«Шанс на замораживание конфликта есть. Так, чтобы не обсуждать, чей Херсон, чье Запорожье», — подчеркнул эксперт.

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