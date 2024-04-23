Мир 23 апреля 2024, 15:06 Политолог Мезюхо: Запад рассматривал и рассматривает Россию отдельно от себя

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Западные страны рассматривали и продолжают рассматривать Россию отдельно от себя, не желая видеть нашу страну в европейской цивилизации. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Политолог считает, что русофобии уже много лет, и она постоянно взращивается меняющими друг друга политическими элитами.

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«Железобетонный факт: Запад не желает видеть Россию частью европейской цивилизации, несмотря на общие христианские истоки и общие ценности в прошлом», — сказал он.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для РИА «Новости» написал о том, что «план Запада заключается в уничтожении русской цивилизации».