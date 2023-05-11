Мир 11 мая 2023, 00:00 Политолог Мезюхо заявил, что Грузия хочет дистанцироваться от России

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Негативная реакция грузинских властей на то, что Россия отменила визовый режим для граждан этой страны, говорит о желании дистанцироваться. Об этом RT рассказал политолог Иван Мезюхо.

Грузинские власти заявили, что отмена визового режима — это провокационные действия. Более того, Россия не имела право самостоятельно принимать такие решения без согласования со второй стороной.

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«Я думаю, что эти антироссийские заявления связаны, прежде всего, с тем, чтобы как можно дальше дистанцироваться от России. Потому что нынешнее правительство Грузии очень боится, когда его называют пророссийским», — подчеркнул Иван Мезюхо.

С 15 мая Россия отменяет визовый режим для грузинских граждан. Кроме того, Владимир Путин снова разрешил российским авиакомпаниям летать в соседнюю страну.

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