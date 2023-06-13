Мир 13 июня 2023, 19:14 Политолог Мезюхо заявил, что генсек НАТО Столтенберг троллит Украину условиями вступления в альянс

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг потроллил Украину, заявив, что для вступления в альянс она должна победить Россию. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

По его словам, Столтенберг позволяет себе подобные высказывания, потому что скоро покинет свой пост. Именно по этой причине он делает сомнительные и не согласованные ни с кем заявления.

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«У меня сложилось впечатление, что Столтенберг в каком-то смысле троллит Украину, потому что это, во-первых, не суверенное недогосударственное образование. Во-вторых, не демократическое, а коррупционное. В-третьих, там скоро не останется армии, учитывая, как режим Зеленского тратит свои живые ресурсы в ходе попыток наступления», — отметил Иван Мезюхо.

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