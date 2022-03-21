Политолог Мезюхо заявил, что Европа не сможет отказаться от российских энергоресурсов

Несмотря на громкие заявления, Европа не сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов, считает политолог Иван Мезюхо. Так в разговоре с RT он прокомментировал заявление главы МИД Словении Анже Логара о планах министров иностранных дел стран ЕС принять решения о мерах против России «в экономической сфере».

В частности, Логар предложил закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей. По словам Мезюхо, это заявление популистское.

«Потому что от подобных мер пострадает экономика Европейского союза. Все разговоры об отказе Европы от российских энергоресурсов — это чистой воды популизм», — считает политолог.

Он пояснил, что ни одна страна не сможет поставлять энергоресурсы в Европу в том же объеме, что и Россия.