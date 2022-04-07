Политолог Мезюхо высказался о решение Венгрии выступить против антироссийских санкций

Венгрия выступила против антироссийских санкций. По мнению политолога Ивана Мезюхо, на такое решение у страны есть веские причины. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Специалист подчеркнул, что санкции против России крайне негативно повлияют на экономику Венгрии. На данный момент страна переживает о своих интересах.

«Сегодня Венгрия не поддерживает санкции в отношении России не оттого, что любит Россию и русских, а оттого, что Будапешт заботится о собственных национальных интересах, в том числе и в энергетическом секторе», — заявил он.