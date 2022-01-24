Политолог Мезюхо высказался о намерении США отправить войска в Европу из-за Украины

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что США могу направить войска в Европу из-за ситуации вокруг Украины. Об этом ранее написало издание The New York Times.

По мнению политолога, в реальности такие планы связаны с переговорами с Россией по гарантиям безопасности.

«Я думаю, что сообщения американской прессы об отправке военнослужащих США в Прибалтику в большей степени связаны с переговорами в Вашингтоне по гарантиям безопасности. США ведут себя в ходе контактов с Москвой на эту тему довольно агрессивно», — отметил политолог.

Он добавил, что такие действия со стороны США можно назвать провокационными, и они навредят глобальной безопасности и отношениям России и США.