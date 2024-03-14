Мир 14 марта 2024, 16:11 Политолог Мезюхо: США сами не верят в возможность Украины отобрать Крым у РФ

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Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новая помощь США позволит Украине обеспечить возможность для «проникающих ударов» по Крыму. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, Соединенные Штаты сами не верят, что подобные планы «вернут» полуостров Украине.

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«Это приведет к полномасштабному ответному удару со стороны Российской Федерации, что закончится новыми жертвами для украинской стороны», — пояснил эксперт.

Подобные намерения — лишь сотрясание воздуха накануне десятой годовщины Русской весны в Крыму, считает Мезюхо.