Мир 27 июня 2023, 16:37 Политолог Мезюхо: США делают все, чтобы побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства

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Американские власти делают все возможное, чтобы побудить сербскую элиту встать на путь предательства. Об этом в разговоре с RT заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о готовящейся Западом революции в Сербии.

По его словам, в США недовольны, что страна не присоединяется к коалиции антироссийских держав.

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Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что западные страны идут на все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сербии, используя случаи стрельбы в школах.