Политолог Мезюхо рассказал, для чего США распространяют дезинформацию о России

Распространение США дезинформации о России связано с процессом переговоров по гарантиям безопасности. Таким мнением с RT поделился политолог Иван Мезюхо.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии назвал «набором страшилок» заявления об угрозе России в Белоруссии.

«В ходе контактов с российскими коллегами американцы пытаются исходить из позиции сильного, поэтому они не обременяют себя мягкими дипломатическими заявлениями, а идут внаглую и по-прежнему распространяют безумные антироссийские фейки на украинскую тематику, теперь уже и приплетая белорусское государство», — прокомментировал политолог.