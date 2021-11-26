Политолог Мезюхо прокомментировал заявление Зеленского о госперевороте на Украине

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT назвал заявление Владимира Зеленского о госперевороте на Украине «политическим спектаклем». О том, что получил информацию о готовящемся перевороте, Зеленский рассказал на пресс-конференции.

«Зеленский создает себе параллельную реальность в украинском пространстве масс-медиа, чтобы укрепить, с одной стороны, свои электоральные позиции, а с другой стороны, получить возможность для открытия уголовных производств в отношении своих конкурентов. Очевидно, что с некоторых пор у Зеленского и Ахметова пылает конфликт. У этого конфликта уже нет начала и не будет конца. Надо приготовиться к долгому и очередному сезону „Слуги народа“ на Украине, только в этот раз это будет сериал не художественный, а в режиме „лайф“», — считает политолог.

Он добавил, что никакого плана по свержению власти на Украине, по его мнению, в реальности не существует.