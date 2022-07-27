Политолог Мезюхо прокомментировал идею США ввести санкции за покупку Китаем нефти из РФ

Американский сенатор Марко Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти. Это предложение в разговоре с RT прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, США пытаются строить отношения с Китаем «с позиции силы», однако это уже невозможно. Предложение сенатора, по словам Мезюхо, было сделано на фоне потенциального визита Нэнси Пелоси в Тайвань.

«Это путь в никуда. Прошли те времена, когда можно было так разговаривать с КНР… Конечно, санкционное давление на Китай будет нарастать, но в данный момент я сомневаюсь, что будут введены масштабные санкции по вопросу покупки нефтепродуктов и углеводородов Китая у России», — сказал политолог.