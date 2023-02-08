Мир 08 февраля 2023, 15:23 Политолог Мезюхо оценил заявление Байдена о вине России в проблемах американцев

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Поиск внешнего врага — технология, которая стара как мир. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о вине России в проблемах американцев, написал RT.

«Но демократическая общественность, СМИ, подконтрольные демократам, не замечают этого, подыгрывают действующему президенту», — добавил политолог.

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Он считает, что Джо Байден своими заявлениями показывает, что его предвыборные обещания «оказались политическим популизмом».

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Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выступил перед конгрессом с ежегодным обращением.

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