Политолог Мезюхо оценил высказывание главы МИД Люксембурга о «коме» Минских соглашений

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал слова главы МИД Люксембурга о Минских соглашениях. Ранее он заявил, что соглашения находятся «немного в коме».

По мнению Мезюхо, подобные высказывания свидетельствуют о бессилии Европы перед украинским кризисом.

«Если бы Европа действительно хотела выполнения минских договоренностей, то она бы нашла возможность для оказания давления на Украину с целью принудить Киев соблюдать весь комплекс мер», — отметил политолог.