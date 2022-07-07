Политолог Мезюхо оценил сообщения об отставке Джонсона

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что это был заранее решенный вопрос. Непонятно было только, когда это точно произойдет.

«То, что у Бориса Джонсона нет никаких перспектив долго занимать это кресло, на мой взгляд, очевидно», — подчеркнул Мезюхо.

В итоге 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.