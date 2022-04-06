Политолог Мезюхо назвал Польшу «агрессором» в Евросоюзе

Политолог Иван Мезюхо считает, что правительство Польши выбрало «роль агрессора» и «агента Вашингтона» в Евросоюзе. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что ЕС вряд ли примет всерьез призывы главы МИД Польши Павла Яблоньского и ужесточит санкции против России. Также Мезюхо добавил, что власти страны находятся под «бешеным давлением» США.

«Сегодня Польша во многом, делая подобные заявления, выражает не свою позицию, а позицию Белого дома», — считает политолог.