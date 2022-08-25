Политолог Мезюхо назвал Боснию и Герцеговину стратегическим государством для Запада

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Босния и Герцеговина является стратегическим государством для западных стран. Об этом написал RT.

Таким образом эксперт прокомментировал тендер на реализацию пилотного проекта по поддержке центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины, опубликованный генеральным директоратом Еврокомиссии по расширению и добрососедству.

«Очевидно, что Запад в очередной раз активничает на балканском направлении, чтобы контролировать этот регион путем установления там марионеточных режимов», — добавил Мезюхо.

Политолог отметил, что это государство имеет стратегическое значение для Запада, поскольку граничит с Сербией, на которую «активно давят США и Европейский союз».