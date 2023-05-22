Мир 22 мая 2023, 14:25 Политолог Мезюхо: Майя Санду напрямую выступает за европейскую интеграцию Молдавии

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Политолог Иван Мезюхо заявил, что власти Молдавии начали напрямую выступать за европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что председатель парламента Молдавии направил в правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из СНГ, написал RT.

«Майя Санду уже давно недвусмысленно заявляет о необходимости изменения отношения страны к нейтральному статусу. <…> И в этом смысле интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств мешают мечтам правящего режима», — добавил эксперт.

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Он также отметил, что если бы Санду имела возможность полностью свернуть отношения с Россией, она бы приняла все возможные для этого меры.