22 ноября 2023, 14:04
Политолог Мезюхо: лидерство правой партии Нидерландов характеризует кризис мультикультурализма в Европе
Ультраправая «Партия свободы» активно набрала очки в опросах общественного мнения перед выборами в Нидерландах. В беседе с «Известиями» ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.
По его мнению, такой исход указывает на кризис мультикультурализма в западном сообществе.
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«Нерешенные миграционные проблемы, а также непродуманная политика в области ассимиляции вновь прибывших жителей Европейского союза, на мой взгляд, будут больше повышать электоральные очки праворадикальных политических проектов», — высказался эксперт.
По его мнению, на данный момент происходящее в Нидерландах отражает тенденцию всех стран Западной Европы.
Европа
Нидерланды
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