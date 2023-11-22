Мир 22 ноября 2023, 14:04 Политолог Мезюхо: лидерство правой партии Нидерландов характеризует кризис мультикультурализма в Европе

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Ультраправая «Партия свободы» активно набрала очки в опросах общественного мнения перед выборами в Нидерландах. В беседе с «Известиями» ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, такой исход указывает на кризис мультикультурализма в западном сообществе.

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«Нерешенные миграционные проблемы, а также непродуманная политика в области ассимиляции вновь прибывших жителей Европейского союза, на мой взгляд, будут больше повышать электоральные очки праворадикальных политических проектов», — высказался эксперт.

По его мнению, на данный момент происходящее в Нидерландах отражает тенденцию всех стран Западной Европы.