Политолог Мезюхо: Китай всегда будет ставить свои интересы во главу угла

Китаю невыгодно ссориться с Россией, однако в приоритете для него всегда будут собственные национальные интересы. Об этом в разговоре с RT сказал политолог Иван Мезюхо.

Так он прокомментировал слова председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что руководство Китая не приемлет односторонние санкции и не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов.

«Китай не будет ссориться с Российской Федерацией. Фрагментарно он заинтересован в союзнических отношениях с нашей страной. Но даже при таких союзнических отношениях во главу угла он будет ставить свои интересы, как и положено такому мощному государству», — объяснил политолог.