Политолог Межуев заявил, что американцы не верят Байдену, обвиняющему Россию в инфляции

Джо Байден обвиняет в росте цен в США Россию, однако американцы ему не верят, считает политолог Борис Межуев. Своим мнением он поделился с Life.

«Насколько я понимаю, 58% ему сейчас не верят и считают, что причиной инфляции являются предыдущие шаги администрации по накачке долларами экономики. Главным образом, это было связано с пандемией и с поддержкой бизнеса. Но тем не менее было бешеное печатание денег», — отметил он.

По его словам, Байден списывает инфляцию на действия России, поскольку это удобный повод, однако эта ситуация сыграет против демократов в будущей избирательной кампании.