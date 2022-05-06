Политолог Межуев рассказал, какие страны могут выступить против санкций вслед за Венгрией

Некоторые европейские страны могут как и Венгрия отказаться поддержать шестой пакет санкций против России. Об этом в разговоре с Life сказал политолог Борис Межуев.

По его словам, европейские страны начинают понимать, что санкционная политика никак не способствует прекращению происходящего на Украине.

«Есть набор умеренных государств, но их умеренность постепенно истекает. Это в первую очередь Австрия, зависящая от поставок газа, это Италия и Франция, где есть зависимость от определенного количества металлов. Очень противоречивая позиция у Германии. По-моему, там ещё не очень определились с тем, какая политическая линия у них центральная», — считает Межуев.