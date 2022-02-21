Политолог Межуев рассказал, чего можно ждать от возможного саммита Путина и Байдена

Возможная встреча президентов РФ и США может завершиться благоприятно для обеих сторон, считает политолог Борис Межуев. Об этом он рассказал Life.

По мнению политолога, президенты могут договориться о прекращении расширения НАТО на восток.

«В общем казалось, что уже ничего не остановит эскалацию, которая сама по себе переходит в военные действия. Конечно, очевидно, что если есть договоренность о такой встрече, то так и будет. Даже при добром намерении сторон совершенно не факт, что все субъекты будут готовы разделить это желание. Непонятен предмет разговора и что они могут друг другу сказать, чего не сказали ранее. Есть одна большая зацепка, которая, как мне кажется, возможна, — это идея демилитаризации Восточной Европы. Просто сделать, чтобы эта зона балто-черноморская… на ней не появился никакой контингент», — сказал он.