Мир 30 марта 2023, 16:55 Политолог Межуев оценил заявление Белого дома о том, что США за 3 года потратят $9,5 млрд на поддержку демократии

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Политолог, главный редактор сайта PubliсО Борис Межуев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление Белого дома о том, что США в течение трех лет потратят на построение демократии в странах около 9,5 миллиарда долларов.

Межуев задался вопросом, каким именно странам эти деньги планируют перечислить Соединенные Штаты.

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«Возникает вопрос, кому будут перечислены деньги. Если деньги будут перечислены демократическим правительствам, то непонятно, зачем это нужно, поскольку они и так уже демократические. А если правительства не демократические, то, естественно, им средства выделяться не будут», — сообщил в беседе с журналистами политолог.

Он добавил, что построение демократии и открытие фондов в таких странах как Саудовская Аравия будет немедленно прекращено.

Ранее стало известно, что на саммит за демократию пригласили 120 государств. Он стартовал 28 марта.