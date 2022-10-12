Политолог Межевич заявил, что власти Польши пытаются запугать население ядерной войной | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 12:10

Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ

Подмосковье

12 октября 2022, 12:08

Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 12:06

Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР

Мир

12 октября 2022, 12:04

Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши

Знаменитости

12 октября 2022, 12:03

Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению»

Мир

12 октября 2022, 11:59

Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Мир

12 октября 2022, 11:58

Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Важное

12 октября 2022, 11:56

НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков

Мир

12 октября 2022, 11:58

Политолог Межевич заявил, что власти Польши пытаются запугать население ядерной войной

Читать 360tv в

Польша начала проверять состояние бомбоубежищ по всей стране. В разговоре с «ПолитЭкспертом» президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что правительство Польши пытается запугать свое население темой ядерной войны.

По его словам, Польша заигрывает с темой ядерной войны, пытаясь выслужиться перед США. В частности, власти страны открыто заявляют о готовности разместить у себя ядерный арсенал США, отметило РИА ФАН.

Реклама

«Польша одной рукой провоцирует глобальный конфликт, а второй запугивает собственное население той самой ядерной угрозой, которую же сама и провоцирует», — заключил Межевич.

Реклама

Авторы:

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама