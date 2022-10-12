Политолог Межевич заявил, что власти Польши пытаются запугать население ядерной войной | 360°

Мир 12 октября 2022, 11:58 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Межевич заявил, что власти Польши пытаются запугать население ядерной войной

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Польша начала проверять состояние бомбоубежищ по всей стране. В разговоре с «ПолитЭкспертом» президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что правительство Польши пытается запугать свое население темой ядерной войны.

По его словам, Польша заигрывает с темой ядерной войны, пытаясь выслужиться перед США. В частности, власти страны открыто заявляют о готовности разместить у себя ядерный арсенал США, отметило РИА ФАН.

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«Польша одной рукой провоцирует глобальный конфликт, а второй запугивает собственное население той самой ядерной угрозой, которую же сама и провоцирует», — заключил Межевич.

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