Евросоюз столкнется с серьезными проблемами в случае присоединения к нему Украины. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Об этом сообщил RT.

Специалист заявил, что причина этого заключается в бедности Украины. Согласно законам ЕС, государства должны поддерживать более слабых коллег. Если Украина войдет в его состав, то вопрос обеспечения Киева ляжет на плечи других стран, передал «ПолитЭксперт».

«И если в Киеве это не понимают, то возникает вопрос: а где это понимают? Поэтому проблема Украины в том, что она — как бы это парадоксально ни звучало — хоть как-то нужна России и абсолютно не нужна Европе», — пояснил специалист.