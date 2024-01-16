Мир 16 января 2024, 15:25 Политолог Межевич: власти Латвии пытаются создать моноэтничное общество, обрекая государство на гибель

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Действующая латвийская власть пытается создать моноэтничное общество, обрекая государство на гибель. Об этом телеканалу «Звезда»заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

На его взгляд, именно Латвия идет дальше всех прибалтийских республик в вопросе нарушения прав человека.

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«Депортация в принципе является противозаконным мероприятием, в принципе является нарушением прав человека», — добавил Межевич.

Ранее СМИ сообщали, что 72-летняя россиянка из города Лиепая оказалась под угрозой депортации из-за незнания латышского языка. Она не смогла сдать экзамен по языку, из-за чего лишилась пенсии.