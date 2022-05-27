Политолог Межевич усомнился в создании альянса Великобритании и Турции

Политолог Николай Межевич заявил, что Турция вряд ли согласится на создание альянса с Великобританией. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объединиться против России. Он считает, что в состав такого альянса могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция. Межевич считает, что Турция на это не пойдет.

«Альянс Британии и Турции в формализованном виде существовать не может. Турция всегда будет поддерживать того, с кем сейчас выгоднее идти по совместной цивилизационной дороге, и уж точно с этой Великобританией в юридически оформленный союз вступать не будет», — считает политолог.