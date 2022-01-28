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    28 января 2022, 17:27

    Политолог Межевич: США уступают России в области стратегического вооружения

    Дарья Морозова

    Политолог Николай Межевич заявил, что США отстают от России в сфере разработки стратегического вооружения. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, именно стратегическое вооружение может сыграть важную роль в военных конфликтах. При этом у России есть гиперзвуковые ракеты, которые российские войска могут запустить почти из любой точки в Мировом океане.

    «Что делать с гиперзвуковым оружием, которое в принципе достигает США и отсюда, с самых что ни на есть сибирских лесов?» — считает Межевич.