Политолог Межевич: США уступают России в области стратегического вооружения

Политолог Николай Межевич заявил, что США отстают от России в сфере разработки стратегического вооружения. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, именно стратегическое вооружение может сыграть важную роль в военных конфликтах. При этом у России есть гиперзвуковые ракеты, которые российские войска могут запустить почти из любой точки в Мировом океане.

«Что делать с гиперзвуковым оружием, которое в принципе достигает США и отсюда, с самых что ни на есть сибирских лесов?» — считает Межевич.