Политолог Межевич рассказал о последствиях для Финляндии и Швеции в случае вступления в НАТО

Политолог Николай Межевич заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь иметь последствия. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, эти страны негласно отказались от нейтрального статуса еще 30 лет назад, хотя никакого подтверждающего это документа нет.

«Люди, которые помнили, что русских не надо выводить из себя, на сегодняшний день в Финляндии отсутствуют», — считает Межевич.

Он отметил, что в случае военного конфликта с НАТО эти страны станут целью России.