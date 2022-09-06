Политолог Межевич оценил идею премьера Британии Лиз Трасс конфисковать активы россиян | 360°

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Политолог Межевич оценил идею премьера Британии Лиз Трасс конфисковать активы россиян

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Политолог Николай Межевич раскритиковал нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за идею конфисковать замороженные активы россиян. Об этом сообщило РИА ФАН.

Трасс своими действиями подрывает репутацию страны, считает эксперт. Лондон перестанет быть крупным финансовым центром и люди поймут, что там небезопасно хранить деньги, добавил он.

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«Они получат сейчас исчерпывающее подтверждение того, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил, что деньги надо хранить в России», — уверен Межевич.

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