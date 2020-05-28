Политолог: Меркель хочет взаимодействовать с Россией, Китаем и США

«Меркель в своей речи много внимания уделила внутренним проблемам ЕС — пандемия нарушила многие процессы, остановила экономику альянса, внесла определенный раздор. И теперь предстоит выводить ЕС из кризиса — это будет нелегко, так как экономический удар очень ощутимый. С другой стороны, декларируется, что и внешнеполитические процессы не будут оставлены в стороне», — пояснил Топорнин.

По информации «Царьграда», политолог обратил внимание на «неожиданно дружелюбное» высказывание Меркель о КНР.

«Речь Меркель наводит на мысль, что она хочет наладить отношения одновременно с США, Россией и Китаем — в отношении КНР она выступила неожиданно дружелюбно, не поддержав американскую версию о намеренном распространении коронавируса. То есть при существующем курсе на трансатлантический альянс Берлин осторожно прощупывает почву для расширения диалога с Москвой и Пекином. Хотя во многом он ограничен общей политикой Запада», — уточнил Топорнин.