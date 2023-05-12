Мир 12 мая 2023, 18:07 Политолог Мельничук высказался о заявлениях Трампа о завершении украинского конфликта за сутки Политолог Мельничук посоветовал не верить заявлениям Трампа о быстром завершении конфликта

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Американский политик Дональд Трамп заявил, что если он займет пост президента после очередных выборов, то сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа. Политолог Сергей Мельничук посоветовал не доверять словам бывшего президента США. Об этом сообщил «Крым 24».

Специалист посоветовал доверять не громким заявлениям американских политиков, а их реальным действиям. Ранее Трамп уже высказывался о возможном признании Крыма, однако не смог совершить задуманное. Однако есть вероятность, что в случае победы бывший президент США постарается наладить отношения с Россией.

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«Трамп на самом деле является довольно нетипичным представителем. Его взгляд на геополитику не совпадает с большей частью американской элиты. Он осознает упадок американского мироустройства и стремится выйти с наименьшими потерями», — отметил Мельничук.