Мир 26 декабря 2022, 23:48 Политолог Мельничук раскритиковал планы Украины по возвращению Крыма Политолог Мельничук заявил, что Украина не знает, как вернуть Крым

Читать 360tv в

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна попытается вернуть себе Крым силой и дипломатией. Однако в действительности страна не имеет реальных планов по возвращению полуострова. Таким мнением поделился политолог Сергей Мельничук. Об этом сообщил «Крым 24».

Специалист пояснил, что украинские власти понимают, что они не смогут вернуть себе Крым. Однако они не хотят оставлять данные рассуждения, так как они являются популярными у местных жителей. Мельничук назвал подобные заявления инструментами пропаганды.

Реклама

«Своим заявлением он стремится поддерживать оптимизм у украинских радикалов. Именно на чрезмерно амбициозных планах держится значительная часть украинской государственной пропаганды», — рассказал эксперт.

Реклама