Политолог Мартынов заявил, что дипломаты США перепутали имя Пушкина из-за необразованности

Представители дипмиссии США в Москве назвали русского поэта Александра Пушкина Иваном. Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил, что такой конфуз связан с необразованностью специалистов. Об этом сообщил LIFE.

Специалист подчеркнул, что имя Пушкина должен знать каждый человек, который считает себя образованным. По его словам, российские дипломаты знают «имена великих американских писателей». При этом Мартынов подчеркнул, что злого умысла в подобном поступке не было. Связан он именно с некомпетентностью американских дипломатов.