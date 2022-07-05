Политолог Мартынов рассказал, почему председатель КНР Си Цзиньпин отложил поездку в Россию

Политолог Алексей Мартынов рассказал, что председатель Китая Си Цзиньпин не смог приехать в Россию по приглашению президента Владимира Путина из-за ограничительных мер в регионе. Об этом сообщил Life.

Эксперт пояснил, что в Китае не снимали ограничений по коронавирусу. Соответственно, последние два года Си Цзиньпин в принципе никуда не выезжал.

«Он, безусловно, участвует в разных мероприятиях, но, как правило, дистанционно», — заключил Мартынов.