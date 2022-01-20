Политолог Мартынов предположил, где может продолжить карьеру Меркель

Ангела Меркель — политик мирового уровня, и, скорее всего, она просто ждет для себя более выгодных предложений. Так политолог Алексей Мартынов в разговоре со «Свободной прессой» прокомментировал отказ Меркель от должности в ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Меркель возглавить одну из структур ООН, однако она отказалась. Но это не значит, что экс-канцлер Германии собирается уходить на пенсию, считает Мартынов.

«Она давно переросла формат собственного государства — это факт. А потому, я не исключаю, что ее пригласят на высочайший пост в Еврокомиссию, или в другие общеевропейские структуры, которые Меркель прекрасно знает, и которые она, в общем-то, строила. Ведь она — один из архитекторов сегодняшнего Европейского союза. Поэтому, она видит себя, как я полагаю, где-то на континентальном уровне», — сказал политолог.