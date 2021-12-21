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    21 декабря 2021, 18:37

    Политолог Мартынов: многие европейские политики готовы к диалогу с Россией

    Дарья Морозова

    Политолог Алексей Мартынов прокомментировал заявление министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли о том, что пора начинать диалог с Россией. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

    По данным сайта «Утро.ру», он отметил, что многие европейские политики понимают необходимость этого. В мире уже давно царит напряженная обстановка, а экономика сильно пострадала из-за пандемии.

    «А, представляете, к этому добавить гонку вооружений — что будет с ними? Что будет с экономикой, с национальными валютами?» — заключил Мартынов.