Политолог Мартынов: многие европейские политики готовы к диалогу с Россией

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал заявление министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли о том, что пора начинать диалог с Россией. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

По данным сайта «Утро.ру», он отметил, что многие европейские политики понимают необходимость этого. В мире уже давно царит напряженная обстановка, а экономика сильно пострадала из-за пандемии.

«А, представляете, к этому добавить гонку вооружений — что будет с ними? Что будет с экономикой, с национальными валютами?» — заключил Мартынов.