Политолог Мартынов: Бразилия будет выстраивать отношения с Россией исходя из своих интересов | 360°

Мир 01 ноября 2022, 13:28 Политолог Мартынов: Бразилия будет выстраивать отношения с Россией исходя из своих интересов

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Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с ИА НСН прокомментировал избрание на пост президента Бразилии Лулы да Силвы, заявив о том, что страна будет выстраивать свои отношения с Россией исходя из собственных интересов.

«Она будет продолжать свой независимый внешнеполитический курс. В отношениях с Москвой Бразилиа будет также придерживаться своих прагматических установок», — сообщил эксперт.

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Мартынов считает, что Бразилия не вышла и не выйдет из БРИКС, а также не присоединится к антироссийским санкциям и не отменит безвизового режима для российских граждан.

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Ранее стало известно, что Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с результатом 50,84%.