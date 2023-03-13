Мир 13 марта 2023, 18:09 Политолог Марков заявил, что США не нацелены на глобальную мировую войну

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Политолог Сергей Марков в разговоре с изданием «Крым 24» заявил, что Соединенные Штаты не нацелены на ведение глобальной мировой войны, несмотря на то, что имеют большой арсенал оружия.

«США складывают огромные деньги в вооружение уже много лет. Они являются чудовищным лидером в гонке вооружений давно. Конечно, это несет в себе угрозы глобальной войны. Но сейчас им интересны гибридные войны», — сказал Марков.

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Штаты могут вести высокотехнологичные компании против Китая и отключать Россию от глобальных систем инфраструктуры, добавил политолог.

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В 2023 году Соединенные Штаты выделили на оборону бюджет, в четыре раза превышающий оборонный бюджет Китая.