Политолог Марков: угрозы Украины о блокировке транзита газа подтолкнут другие страны к России

Украинские власти, скорее всего, не будут мешать транзиту российского газа в Венгрию, несмотря на угрозы. Это может навредить самой Украине. Такое поведение Киева, наоборот, подталкивает европейские государства к сотрудничеству с Россией. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Сергей Марков.

«Это (угрозы — прим. ред.) только стимулирует Венгрию запускать другие контракты с „Газпромом“. Дело в том, что Венгрия заключила контракт с „Газпромом“ как раз по возможности использовать другие транзитные маршруты именно из-за ненадежности украинской газопроводной системы по политическим причинам. Поскольку в Киеве находится правительство, которое ведет себя крайне агрессивно», — сказал политолог.

По его словам, власти Украины хотят использовать контроль над своей газотранспортной системой, чтобы манипулировать ее политическими целями. В том числе и из-за этого Россия стала строить «Северный поток — 1», «Северный поток — 2», «Южный поток», «Турецкий поток».

«Вообще, попытки остановить газ, они приведут к тому, что не только Венгрия, но и многие другие по возможности начнут заключать контракты с „Газпромом“ без использования украинской газотранспортной системы», — добавил Марков.

По его мнению, резкие заявления Украины способствуют тому, что число поддерживающих регистрацию «Северного потока — 2» увеличивается.

«Теоретически Киев может остановить, заблокировать [транзит газа], но во вред себе», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Венгрия заключила контракт с компанией «Газпром» о поставках 4,5 миллиарда кубометров российского газа ежегодно. Это вызвало неудовольствие на Украине. Там заявили, что могут значительно сократить или вообще остановить транзит газа в Венгрию из-за этого договора.